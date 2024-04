Pensyon para sa ating mga magsasaka, mangingisda

Sa panahon ngayon na nagsisitaasan ang presyo ng mga bilihin lalo na ang presyo ng bigas, ay talaga namang napakahirap mag-budget lalo’t kakarampot lamang ang kita.

Gaya halimbawa sa mga kapatid nating magsasaka, na kahit pa man mataas ang presyo ng bigas sa merkado eh hindi naman sila ang talagang kumikita nang malaki kundi ang mga traders o mga mamumuhunan.

Ito’y halintulad ng naging problema noon sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP kung saan dahil maliit ang tinataniman ng ating mga magsasaka, nasa 1-2 hectares lamang, eh tila ‘di ito sapat kumita para sa maliliit na magsasaka.

Alam naman natin at kahit hindi aminin, na para kumita nang malaki sa pagtatanim at pagpapalakas ng ani ng palay ay kinakailangan ‘yung tinatawag na ‘corporate farming.’

Kapag corporate farming kasi ay mas makakabili ng mga pataba at iba pang mga kailangan sa pagsasaka sa mas murang halaga dahil nga maramihan o bulto-bulto ang pagbili rito. Kahit naman sa anong bilihin ay higit na mas mura kapag maramihan ang binibili.

Bukod dito, nagiging mas madali at mabilis din ang proseso ng pagtatanim dahil may mga makinaryang magagamit gaya ng traktora at iba pa.

Sa ganitong sitwasyon nakakapag-alala na mahina pa rin ang kita ng mga magsasaka sa panahon na malalakas pa ang kanilang pangangatawan. Mahina ang kanilang produksyon. Kaya papano pa kaya ang sitwasyon ng ating mga magsasaka sa kanilang pagtanda kung saan ay hirap na sila at hindi na kaya na makapagtanim. Papaano na?

Kaya naman naniniwala kaming napapanahon na para magkaroon na rin ng pensyon ang ating mga magsasaka.

Dahil na rin sa nakakabalisang senaryong ito, ang inyong lingkod ay may inihaing panukala na bigyan ng pensyon ang mga magsasaka at pati mga mangingisda. Ito ay sa pamamagitan ng aming inihaing House Bill (HB) No. 7963 na magmamandato sa Philippine Crop Insurance Corp. (PCIC) na bumalangkas ng kauna-unahang Agricultural Pension Fund (APF) para mabigyan ng mga benepisyo ang mga magsasaka at mangingisda sa sandaling sila’ y magretiro.

Tayo nga ay nanawagan sa Kongreso na ipasa sa Second Regular Session ang ating HB 7963.

Sa ngayon po kasi ang ating mga agricultural workers tulad ng magsasaka at mangingisda ay hindi saklaw ng Social Security System (SSS) at anumang pension program ng gobyerno kaya tinatarget ng HB 7963 na makapagtatag ng tinatawag na Agricultural Pension Fund. Sa pamamagitan nito, ang mga agricultural worker ay bibigyan ng pension benefits pagsapit nila sa edad ng pagreretiro.

Dito po sa HB 7963 ay kasama natin sa may-akda si Bicol Saro Rep. Brian Raymund Yamsuan.

Ito pong HB 7963 ay kumikilala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng komprehensibong social protection systems bilang mahalagang kalasag para maiwasan at maibsan ang kahirapan at hindi pagkapantay-pantay.

Ang HB 7963 ay ini-refer ng liderato ng Kamara sa Committee on government enterprises and privatization para mas mapag-aralan.

Ako po ay naniniwala na ang atin pong mga magsasaka at mangingisda ay mahalagang bahagi ng paglago ng ating bansa kaya naman nararapat sila na mapahalagahan ang kanilang kontribusyon sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pensyon na magagamit nila para matugunan ang kanilang mga pangangailangan pagsapit ng kanilang retirement age.

Aatasan din ng panukalang batas na ito ang PCIC, na siyang state-run firm na konektado sa Department of Agriculture (DA), upang tumayong implementing agency sa pagpapatupad ng mga probisyong nilalaman ng panukala.

Kabilang sa magiging trabaho ng PCIC ang pagbalangkas ng pension plan para sa agricultural pensioners; mangangasiwa at magi-invest ng APF para matiyak na masusustena ang pondo. Ito rin ang magdedetermina ng pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa tulong ng mga kinauukulang ahensya.

Sa loob ng 90 araw kapag ito’y naging batas, ang PCIC Board of Directors, sa pakikipagkoordinasyon sa DA Secretary at mga kinatawan ng grupo ng mga magsasaka at mangingisda ang bubuo ng kinakailangang implementing rules and regulations (IRR).

Nakasaad din sa panukalang aming inakda na anumang halaga ang kailanganin sa implementasyon ng mga probisyon ng batas ay magmumula sa pondo ng DA.

Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), merong 9.7 milyong agricultural workers noong 2019. Ang bilang na ito ay walang inaasahang pensyon sa kanilang pagtanda.

Hangad po ng inyong lingkod ang mabilisang pag-apruba ng Kongreso sa HB 7963 lalo na’t mismong si Speaker Martin ang nagsabi matapos ratipikahan ng Kamara ang panukalang nagpapatawad sa P57.557 bilyong halaga ng utang ng may 610,054 magsasaka na kailangang suportahan ang ating mga masasaka upang mas maging produktibo sila at makamit ng bansa ang hinahangad na food security.

Sinabi rin po ni Speaker Martin na patuloy na maghahanap ang Kamara ng mga paraan upang mas pasiglahin ang ating sektor ng agrikultura.

Dahil dito, umaasa kaming hindi ipagkakait ng mga kasamahan naming mambabatas ang pagbibigay pensyon sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi nila haharangin ang pagkakaroon ng pensyon ng mga kababayan nating matagal nang napabayaan ng pamahalaan.