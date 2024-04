Paulo Avelino bet makatrabaho si Kathryn Bernardo

Kung papipiliin daw ng katrabaho ang aktor na si Paulo Avelino, nais pa rin daw niyang makasama si Kim Chiu pero gusto niya rin maka-work si Kathryn Bernardo.

Nang tanungin si Paulo sa media conference ng bago niyang na ‘Elevator’ kung sino ang gusto niyang maka-work, medyo matagal bago nakasagot ang aktor.

Naghiyawan ang mga tao sa conference room at sumigaw ng “Kim (Chiu).”

Ngumiti si Paulo at sinabing, “Si Kim na naman. Why not? Gusto ko naman siya katrabaho.”

Dagdag pa niya na isa si Kathryn sa mga gusto niyang makatrabahong artista.

“Si Kathryn, she is trying to transition into more mature roles baka maging bagay ako sa mga proyektong gagawin niya,” ani Paulo.

Naku siguradong maraming matutuwa na gustong maka-work ni Paulo ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla, ha!