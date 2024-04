‘Pantropiko’ ng BINI kinanta ng UNIS

Trending ngayon ang cover ng K-pop idol girl group UNIS ng hit song ng BINI na ‘Pantropiko’.

Sa video na in-upload ng entertainment YouTube channel na 1theK para sa kanilang ‘World Wide Cover Live: Global Hit Songs by UNIS’ ay pinerform ng mga member ng UNIS ang mga sikat na pop songs mula sa iba’t ibang bansa.

Ang kantang ‘Pantropiko’ na mula sa Pilipinas ang pinerform ng Pinoy members na sina Gehlee at Elisia at ng South Korean member na si Seowon.

Nagpasalamat naman ang P-pop idol girl group sa UNIS.

“When the superwoman, UNIS, meets the music of the tropical girls, BINI! Oh shux! Expect the unexpected cover! Thank you, UNIS for spreading the tropical love,” sey nila sa kanilang social media account.

Pinerform din ng UNIS ang Colombian song na ‘Contigo’ nina Karol G at Tiesto, American song na ‘Texas Hold ‘Em’ ni Beyoncé, Japanese song na ‘Any Angle’ ni Noa, at ‘Way 4 Luv’ ng K-pop virtual idol boy group na Plave.

Ang UNIS ay nabuo sa survival show na ‘Universe Ticket’ kung saan ang walong trainees na sina Jin Hyeonju na isang Filipino-South Korean, Yunha, Seowon, at Yoona na mga South Koreans, Nana at Kotoko na mga Japanese, at ang dalawang Pinay na sina Gehlee at Elisia ang mga nanalo at bumuo sa grupo.

Ang BINI naman ay ang idol girl group ng ABS-CBN na binubuo nina Mikha, Maloi, Gwen, Stacey, Colet, Aiah, Sheena, at Jhoanna na sumailalim sa Pinoy at Korean idol trainee sa Star Hunt at ngayon ay ang most streamed P-pop group sa Spotify.

Hindi lang sa Pilipinas gumagawa ng pangalan ang BINI na binansagang Nation’s Girl Group pati na rin sa buong mundo dahil nilabas na ng music streaming app na Spotify ang kanilang bagong kanta na ‘Salamin, Salamin,’ ang Top 28 song sa Spotify’s Viral Songs Global chart.

Inaabangan na rin ang kanilang 2-night debut concert na ‘BINIverse’ na magaganap sa June 28 at 29 sa New Frontier Theater.

Noong April 2 nga ay sold out agad sa loob lamang ng 80 minutes ang tickets para sa unang araw ng concert nila at sa April 9 naman magiging available ang tickets para sa second day naman nito.

Bonggels!