Naghain ng resolusyon ang isang party-list solon upang paimbestigahan sa Kamara de Represen­tantes ang pagkulong ng mga ospital sa mga pasyente o kanilang kamag-anak dahil sa hindi nabayarang bill at ang pagtanggi ng mga ospital na ibigay ang death certificate ng namatay na pasyente.

Sa House Resolution 1674, iginiit ni AGRI party-list Rep. Wilbert Lee ang pangangaila­ngan na maprotektahan ang mga pasyente at kanilang pamilya gayundin ang mga karapatan ng mga klinika at ospital.

Inihain ni Lee ang re­solusyon matapos lumabas sa ulat ang ginawa umanong pagkulong ng ACE (Allied Care Experts) Medical Center sa mga kaanak ng namatay na pasyente at pagtanggi na ibigay ang death certificate nito maliban na lamang kung mayroong magiging kapalit na ikukulong o mabayaran ang utang.

“Pinupuntahan ang mga hospital para ipagamot, hindi para ikulong, ang mga pasyente at mga kaanak nila. Demonyo ang gumagawa ng krimeng ito; sila na dumadagdag pa sa pasa­nin at pagdurusa ng mga pasyente at kanilang pamilya,” sabi ni Lee sa isang pahayag.

“Eh kung sila kaya ang ikulong habang nanga­ngamba sa kalusugan ng kaanak o habang nagluluksa sa pagkamatay ng kapamilya? Pagamutan, hindi piitan. Pakikipagkapwa-tao, hindi negos­yo. Malasakit at hindi pasakit sana ang pairalin ng ating mga ospital,” giit pa nito.

Binanggit din sa re­solusyon ang kaso ni Richel Mae Alvaro na hindi umano pinaalis sa ospital hanggang sa mabayaran ang utang sa ginawang pagpapagamot sa kanyang mister na mamatay rin kinalaunan.

Ayon naman sa isang Lovery Magtangob, siya ay sinabihan na manatili sa Office of Safety Officer habang hinihintay ang kanyang kapatid na mabayaran ang gastos sa ospital.

Ayon kay Lee ang paggamit ng palit-ulo scheme ay maituturing na Serious Illegal Detention and Slight Illegal Detention sa ilalim ng Revised Penal Code.

Nauna rito ay pinaimbestigahan ni Valenzue­la City Mayor Weslie Gatcha­lian ang ACE Medical Center dahil sa ulat na iniipit ang mga pasyante at kaanak kung hindi pa nababayaran ang kabuuang bill.

Itinanggi na ng ACE Medical Center ang ibinibintang sa kanila ng mga kaanak ng pasyente. (Billy Begas)