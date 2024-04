Pahiya mga basher: Daniel Padilla trending uli dahil sa new endorsement

Parang sinampal ang mga basher ni Daniel Padilla nang muling mag-trending sa social media ang pangalan ng aktor.

Patunay dito ang bilis ng pagtaas ng view ng latest Instagram post ni Daniel para sa teaser or sneak peak ng latest clothing endorsement niya, ha!

Trending sa X si Deej nitong weekend dahil halos wala pang isang oras na naka-post sa IG ang nasabing reel ay kumabig na agad ito ng more than one million views.

At habang sinusulat ito ay nakaka 2.5M views na ang nasabing video at tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang nito.

Actually, hindi lang fans ng ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo ang tumututok sa social media nito, maging ang mga Marites sa online world ay nakaabang sa latest happenings ng aktor.

Tulad ni Kathryn, halos sunod-sunod din ang paglabas ng product endorsements ni Deej kaya hindi totoo ang tsismis na isa-isa na raw nag-aalisan ang mga ineendorso nitong products, ha!

Tuwang-tuwa nga ang fans sa magagandang nangyayari sa solo career ni Daniel.

“He’s really back!!”

“Blessing after blessing! This man deserves everything that God has given him. Congrats DJ.”

“Isa pa lang ‘to sa mga blessings na dumating at paparating pa lang kay DJ. Marami pa to be announced and for sure ikakatuwa ng NielNiel supporters. Good karma is really coming his way.”

Hindi pa man nalu-launch ang nasabing clothing apparel advertising campaign ay naninigurado na ang fans na susuportahan nila ito ng bonggang-bongga.

Magandang pa-birthday ang mga sunod-sunod na blessings na ito kay Daniel. Magdiriwang ang aktor ng 29th birthday sa April 26.

Congratulations and advance Happy Birthday, Daniel!