O’Neal Cortez, Birchton hanep sa pagkaripas

Nilampaso ni Birchton ang mga nakatunggali para angkinin ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Sakay si class A jockey O’Neal Cortez, sinunggaban agad ng nasabing kabayo ang unahan at hinawakan iyon na may dalawang kabayo ang bentahe kabuntot si Da Compulsive.

Umabot sa tatlong kabayo anbg kalamangan ng winning horse sa far turn kasnod ang mga nasa segundo na sina Da Compulsive at Sunny Nature.

Hindi na pinaporma ni Birchton ang mga kalaban sa huling kurbada nang umalagwa sa anim na kabayong agwat tungo sa magaan na pagtawid asa meta sa tiyempong 1:25.4 minuto sa 1,400 meters race at nagkaloob ng P22K added prize kay winning horse owner Felizardo Ssevilla Jr.

Nasa 10 kabayo ang layo nang pumapangalawang si American Ford, tersera si Da Compulsive at pang-apat si Dunny Nature.

May P4,500, P1K at at P500 ang top three breeder ng nanalong kabayo mga kabayo, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)