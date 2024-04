Mister binoga si misis saka binaril ang sarili

IGINUPO ng trahedya ang isang pamilya matapos na barilin ng mister ang kanyang misis at pagkatapos ay pinutukan din ang sarili noong Sabado nang umaga sa Cuenca, Batangas,

Kinilala ng Cuenca police ang mag-asawa na sina Candido at Elsa Mendaña.

Ayon sa report, magkasamang nakasakay sa kanilang owner-type jeep ang mag-asawa nang biglang bumaba sa sasakyan ang biktima na sumisigaw at humihingi ng tulong dahil papatayin daw siya ng kanyang mister.

Tumakbo itong papalayo pero sumunod ang suspek at binaril ang misis na tinamaan sa likod.

Nang makitang humandusay ang asawa, itinutok ng lalaki ang ginamit na kalibre 45 na baril sa kanyang ulo at ipinutok ito.

Dead on the spot ang mister samantalang isinugod sa Martin Marasigan District Hospital at inilipat pa sa Metro San Jose Medical Center ang ginang pero binawian din ng buhay habang nilalapatan ng lunas.

Patuloy ang imbestigasyon sa motibo ng suspek sa pagbaril sa kanyang asawa. (Ronilo Dagos)