Michelle Gamit promotor sa bomba ng Lady Blazers

Mga laro sa Martes:

(Filoil EcoOil Arena, San Juan)

7:30 am – MU vs SSC-R (M)

10 am – MU vs SSC-R (W)

2 pm – LPU vs San Beda (W)

5 pm – LPU vs San Beda (M)

Sinimulan nang giniyahan ni Michelle Gamit na College of Saint Benilde ang misyong three-peat feat nang tambangan ang Emilio Aguinaldo College 25-15, 25-14, 25-23 sa NCAA Season 99 women’s volleyball first round eliminations Linggo ng hapon sa Filoil EcoOil Arena sa San Juan.

Top scorer ang middle blocker sa kinayod na 10 sa impresibong sabak ng Lady Blazers sa first two stanzas saka lumagare upang ipagpag ang Lady Generals.

Nasa trangko pa ang EAC sa third set, 21-19, pero bumalikwas ang Taft-based volleybelles sa pasabog na 6-2 atake upang dehins na pahiritin ang mga taga-Gen. Luna na balibolista ng fourth.

Kasapakat ni Gamit sina reigning 2nd Best Outside Hitter at Finals MVP Jade Gentapa at Best Opposite Hitter Jhasmine Gayle Pascual sa binakbak na tigwalong puntos.

Balik-aksiyon na rin si dating skipper at league MVP Mycah Go mula sa knee injury na naging dahilan para magarahe ng mahigit isang taon.

“Kinakabahan ako, tagal na kasi hindi naglaro,” saad ng 23-year-old Cebu belle.

Sa men’s section, ungos ang EAC Generals kontra CSB Blazers, 22-25, 25-23, 25-22, 22-25, 15-12. (Elech Dawa)