Michelle Dee inudyukang pasakal agad kay Atty. Oliver

Kinilig si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee sa pagpunta niya sa show nina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro.

At bongga nga raw dahil nakasama pa niya ang kanyang nanay, si former Miss International Melanie Marquez.

“Sobrang nakakakilig, kasi I did grow up sa studio ng ‘Showtime’ kasi binibitbit ako lagi ng nanay ko. So, I’m just happy na ang ‘Showtime’ ay nasa GMA na.

“You know, everything happens for a reason, and now this is for real na.

“Nakakakilig sobra!” sabi ni Michelle sa interview sa kanya ng ABS-CBN.

“For me kasi, I always promote love, respect and kindness. So if this is God’s way of uniting, and eliminating that network war before, I’m all for it.

“Ako kasi, in awe ako na nagsasama-sama na tayo lahat, and we’re in a peaceful environment,” sabi pa rin ni Michelle.

At `yun nga, nakadagdag saya nga kay Michelle sa pag-guest niya sa segment na ‘EXpecially for You’ ang pagsama ng nanay niya.

Kasi nga, hindi na rin daw masyadong lumalabas ang nanay niya, kaya big deal talaga na sumama sa kanya si Melanie, ha!

“Especially for the segment na ginawa ko. Walang ibang puwedeng nandun kundi ang nanay ko,” sabi ni Michelle.

At yes pa rin, ang daming botong-boto na maging magdyowa sina Michelle at Atty. Oliver Moeller na taga-Cebu City. Kaloka nga ang demand, request ng mga faney, ha!

“Kahawig ni Papa P si Atty. Oliver. Bagay sila.”

“Boto ako dito MichVer.”

“Pakasal na kayo agad, bagay na bagay kayo.”

“I’m sure guwapo o maganda magiging anak nila.”

“Waiting na ko sa magiging anak nila.”

“Bagay kayo, parehong matalino, matangkad, guwapo, maganda.”

“Ang lakas ng chemistry nila. May bago na naman tayong isi-ship.”

Well…