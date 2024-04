Iginiit ng isang mambabatas ang pangangaila­ngan na sundin ng mga employer ang inilabas na labor advisory ng Department of Labor and Employment (DOLE) upang maprotektahan ang mga empleyado laban sa heat stress.

Ayon kay House Committee on Labor and Employment chairperson at Rizal Rep. Fidel Nograles sa ilalim ng Labor Advisory No. 8, series of 2023 ay mayroong mga paalala ang DOLE upang maiwasan ang heat stress.

“Let us be minded that our workers’ health and welfare results to productivity gains for the organization,” sabi ni Nograles.

Batay sa advisory ng DOLE pinayuhan ang mga employer na bawasan ang heat exposure ng mga empleyado at ang paglalagay ng mga heat insulation sa mga lugar na pinagtatrabahuhan at pagpapagamit ng perso­nal protective equipment bukod pa sa pagkakaroon ng maiinom na tubig. (Billy Begas)