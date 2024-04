Meralco Bolts nilagot ni Calvin Oftana, TNT Tropang Giga

IKINALAT ni Calvin Oftana ang 17 points niya sa second quarter nang angklahan ang balikwas ng TNT, ibinaon ang crucial baskets sa fourth at itinumba ng Tropang Giga ang Meralco 92-90 sa PBA Philippine Cup elims sa Ninoy Aquino Stadium Linggo ng hapon.

Perpektong 5 for 5 mula 3-point area siya sa second period nang agawin ng TNT ang lead 49-40 sa break. Tumapos ng game-high 26 points ang guard at nakalsuhan ang two-game skid ng Tropa tungo sa 3-3 card.

“Sobrang makakatulong ‘to (panalo) sa amin,” ani Oftana na may 9 rebounds pa at 9 of 16 sa field. “‘Di kasi naku-coach ‘yung effort, palagi sinasabi ni coach (Chot Reyes). Na-a-out-hustle kami pero it’s on us talaga. Coaches prepared us that much, ‘yung effort lang namin sa laro.”

Natapos sa dalawa ang winning streak ng Bolts at napigil sa 3-4.

Hindi umiskor sa third stanza si Oftana pero dumating ang baskets sa final 3 minutes nang tuhugin ang 7 points.

Nagkaroon ng tsansa sa dulo ang Meralco pero binutata ni RR Pogoy ang layup ni Aaron Black. Sablay ang pampanalo sanang 3-point attempt ni Jolo Mendoza sa final play.

Nag-ambag si Jayson Castro ng 15 points, 11 points at 13 rebounds si Kelly Williams – unang double-double ng 42-year-old veteran sapul nang maglista ng 20-10 noong July 7, 2022 sa all-Filipino.

May tig-11 markers din sina Pogoy at Henry Galinato.

Kinapos ang tig-16 points nina Black at Cliff Hodge sa Bolts. Naka-11 markers si Allein Maliksi at 10 kay Chris Banchero.

Ang iskor:

TNT 92 – Oftana 26, Castro 15, Pogoy 11, K.Williams 11, Galinato 11, Khobuntin 8, Montalbo 5, Aurin 3, M.Ganuelas-Rosser 2, B.Ganuelas-Rosser 0, Varilla 0, Reyes 0, Heruela 0, Ponferrada 0.

MERALCO 90 – Black 16, Hodge 16, Maliksi 11, Banchero 10, Quinto 9, Newsome 8, Almazan 8, Pascual 5, Mendoza 2, Jose 2, Torres 2, Pasaol 1, Rios 0.

Quarters: 21-25, 49-40, 73-68, 92-90. (Vladi Eduarte)