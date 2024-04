Magdyowang sundalo, lady cop timbog sa ilegal na bentahan ng baril

KAPWA arestado ang isang sundalo at girlfriend nitong policewoman matapos na pagbentahan ng baril, magazine at mga bala ang isang poseur buyer sa ikinasang entrapment operation sa Pigcawayan, North Cotabato noong Sabado.

Hindi na nakapalag nang arestuhin ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group-Bangsamoro Autonomous Region (CIDG-BAR) at Pigcawayan Municipal Police Station (MPS) ang mga suspek na sina Army Corporal Jaafar Sabturaon, 33, anyos, nakatalaga sa OG2, Ist Brigade Team, 7 ID ng Philippine Army at Patrolwoman Irish Emoy, nakatalaga sa Regional Personnel Holding and Accounting Section (RPHAS) PRO-12.

Sa ulat, isang entrapment operation ang inilatag ng pulisya laban sa mga suspek dahil sa impormasyon na nagbebenta ang mga ito ng baril, magazine at bala sa mga sibilyan.

Nakuhang makipag-transaksyon ng isang police poseur buyer sa mga suspek at nakaiskor sa mga ito ng baril, bala at mga magazine sa halagang P20,000.

Unang isinara ang transaksyon sa Cotabato City pero nagbago ng isip ang mga suspek at itinakda ito sa Barangay Tubon sa Pigcawayan na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto.

Narekober sa pag-iingat ng mga suspek ang isang unit ng Noveske Model N4 cal. 5.56mm, cal. 45 pistol, magazine ng 5.56mm, dalawang magazine ng cal.45 pistol at 14 bala ng 5.56mm.

Nakumpiska rin sa mga suspek ang dalawang Government ID ng AFP at PNP, isang Honda CRF-150 motorcycle na sasakyan ng mga suspek at iba pang ginamit sa entrapment operation.

Nabatid na mahigit sa dalawang buwan isinailalim sa pagmamanman ang mga suspek dahil sa ilegal nilang aktibidad.

Nakakulong na ang mga suspek sa CIDG BAR habang inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.(Edwin Balasa)