Korean drama ang peg: Barbie, David pamatay sa kilig lambingan sa snow

The best ayuda ang deskripsyon ng mga fan nina Barbie Forteza at David Licauco, sa latest video/photo nila na kumalat sa social media.

Eh kasi naman, K-drama feels nga ang peg nila. Tipong nasa snow, at grabe ang lambingan.

Sa video, nilagyan pa ng background music na ginamit sa theme song ng ‘Full House’ na isa ngang K-drama.

Sa video kasi, kitang-kita na naka-pasan si Barbie kay David sa gitna ng snow. Todo tawanan, lambingan, harutan ang dalawa sa ibabaw na niyebe.

Kaya ang tindi ng reaksyon ng mga BarDa fans.

“Korean drama ang peg, ang galing.”

“GMA bigyan niyo naman ng Korean drama inspired ang BarDa.”

“Grabe kilig ako sobra.”

“Namnamin natin ang saya ng BarDa. The best ayuda so far.”

“Grabe sa mga picture pa lang, hindi na maawat ang kilig, eh, sa video pa kaya, sobra.”

“Ang cute nila, parang mga bata lang na naglalaro.”

“Hindi ko kinaya ang pagka-K-drama nila. Sana totoo na.”

“Hindi ako maka-move on sa lambingan ng BarDa.”

Kaloka!

Pero sabi nga nila, tanggap naman nila na pagbalik ng Pilipinas ng dalawa, back to normal na naman sila.

Si Barbie, makikitang kasama na naman si Jak Roberto.

Acceptance lang daw talaga dapat.

Well… (Dondon Sermino)