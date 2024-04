TAGUMPAY ang mga mananaliksik sa China matapos na mailipat ang genetically-modified kidney ng isang baboy sa isang brain-dead na tao.

Sinabi ng mga mananaliksik na gumana sa loob ng siyam na araw ang transplant o mula noong Marso 25 hanggang 28 na isang kritikal na hakbang patungo sa tagumpay ng xenotransplantation sa China.

Pinangunahan ang naturang transplant ni Dou Kefeng, isang akademiko sa Chinese Academy of Sciences, ang grupo na kinabibilangan ng surgeon na si Qin Weijun mula sa Xijing Hospital ng Air Force Medical University sa hilagang-kanlurang lalawigan ng Shaanxi.

Tumagal ang transplant ng humigit-kumulang anim na oras at 15 minuto.

“Transplanted kidney showed excellent perfusion and produced urine immediately. Intraoperative ultrasound showed good blood perfusion in the transplanted kidney, indicating no hyperacute rejection occurred,” saad ni Qin.

Samantala, nitong Marso 10 naman nang matagumpay na inilipat ng ospital ang isang genetically modified na atay ng baboy sa isang brain-dead na tao at gumana ito sa loob ng 10 araw. (Vince Pagaduan)