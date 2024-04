Kaso ng dengue sa Iloilo 40% sumirit

SUMIRIT sa mahigit 500 ang kaso ng dengue sa Iloilo ngayong taon, kabilang dito ang pagkasawi ng dalawang katao, o 40% na pagtaas kumpara sa 426 kaso na naitala sa parehong panahon noong 2023.

Para maiwasan ang pagkalat pa lalo ng dengue sa lalawigan, inatasan ng Iloilo Provincial Health Office (IPHO) ang 1,721 barangay dito na maglunsad ng mga clean-up drive at community dialogue.

Ayon kay Dr. Maria Socorro Colmenares-Quiñon, hepe ng IPHO, nagmula ang dalawang namatay dahil sa dengue sa bayan ng Lambunao at Miag-ao.

Kabilang naman sa may mataas na kaso ng dengue ang Barangay Cabayogan, Badiangan; Kinalkalan, Balasan; Baje San Julian, Calinog; Bansag, Lambunao; Poblacion Ilaya, Lambunao; Maite Pequeño, Lambunao; at Cawilihan, Leon.

Idiniin niya ang importansya ng pagpuksa sa mga breeding site ng mga lamok na may dalang dengue lalo pa at ipinapayo rin ang pag-iimbak ng tubig sa mga balde, drum at iba pang container dahil sa inaasahang krisis sa tubig bunsod ng epekto ng El Niño phenomenon.

Aniya pa, dumarami ang dengue mosquito sa mga malinaw at hindi gumagalaw na tubig o kanal.

Dahil dito’y ipinayo ni Quiñon ang palagiang paglilinis sa mga lalagyan ng tubig para hindi ito pag-itlugan ng mga dengue mosquito.