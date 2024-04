Kahit bundat na: Maja Salvador todo yoga, exercise, walking pa rin

Super big na nga ng tummy ni Maja Salvador, pero hindi siya katulad ng ibang preggy na madalas nakahiga, o nakaupo.

Actually, mukhang mas aktibo pa nga siya ngayon sa pagdyi-gym, ha!

Kasi nga, hindi naman na siya nagwu-work, kaya naka-focus lang siya sa kung paano palakasin ang kanyang katawan, kahit super laki na nga ito, para masigurong nasa magandang kundisyon ang baby niya.

Makikita nga ang video ni Maja sa broadcast channel niyang ‘Meet MamaMaj’ na nagti-threadmill siya, ha! At aliw ngang panoorin siya na habang naglalakad ay panay ang himas sa kanyang tiyan.

Pero siyempre, paseksi pa rin siya sa suot niyang gym outfit na parang bra top and leggings.

“Very good kami today!” sabi ni Maja.

“We did you and 1 hours walking,” chika pa rin niya.

Sa isang video nga ay makikita rin ang pagyo-yoga niya na ang instructor ay via online.

Pero siyempre, alagang-alaga rin niya ang sarili sa pagkain.

“After mag-walk, we went home. Napagod ang paa ko, kaya taas natin,” sey na lang ni Maja.

Well, bongga naman na sa stage na ito ng pagbubuntis ni Maja, galaw-galaw, at super aktibo pa rin siya. Hindi niya hinahayaang tamarin siya sa paglalakad o pag-i-ehersisyo. (Dondon Sermino)