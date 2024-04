Jericho parang uncle na: Kathryn Bernardo mas bagay raw kay Alden Rixhards

Matapos mag viral sa social media ang pagpunta ni Alden Richards sa magkasunod na birthday celebrations ni Kathryn Bernardo, umaasa ang fans ng dalawa ng mas marami pang ayuda para tuloy-tuloy raw ang kilig nila.

Para sa maingay na KathDen followers, naniniwala sila na wala nang makakahadlang pa at tuloy na tuloy raw ang sequel ng ‘Hello, Love, Goodbye’ kahit wala pa naman talagang official announcement from ABS-CBN Film Productions, Inc.

Wish nga ng netizens, bago raw magsimula ang project ng dalawa, sana raw ay mas marami pa ang sightings sa kanila na magkasama. At dahil madalas daw tumakbo si Alden sa Ayala Avenue, Makati City tuwing Linggo ng umaga at Kath ay nakikita rin na nagdya-jogging, sana raw ay magsabay na lang ang KathDen sa pagtakbo. Mas masaya raw ‘pag sila ang magkasama, may kilig!

Mas hamak na bagay raw na makasabay ng Asia’s Phenomenal Superstar ang Kapuso actor kesa kay Jericho Rosales na parang tiyuhin na raw ng aktres. Aray ko! Grabe talaga ang netizens magbigay ng komento, ha.

Kung matatandaan, nag-trending din last January ang pagdya-jogging nina Kath at Echo sa Marikina Sports Complex kasama si John Manalo, nephew ni Jericho, at kaibigan at ka-contemporary naman ng aktres sa Star Magic.

Abangan natin kung magkakatotoo ang mina-manifest ng KathDen fans. (Ogie N. Rodriguez)