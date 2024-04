Ina Raymundo, Will Ashley puno ng malisya ang chemistry

Grabe na si Ina Raymundo!

Aba, pabata nang pabata ang mga boylet na nakakasama mo, ha!

Imagine, ang latest screen partner niya ay 21 years old pa lang, ha!

Kaloka nga na mas matanda pa ang panganay niyang anak na si Erika Poturnak sa bago niyang boylet, si Will Ashley.

Si Erika ay magtu-23 na sa October 10. At si Will naman ay magtu-22 pa lang sa September 17.

At si Ina nga ay magpu-49 na si December 9.

At base sa mga picture nila na magkasama para sa pelikulang ‘X & Y’, na dinirek ni Adolf Alix, Jr., may kakaibang dating talaga, na may kaelya-elyang pakiramdam sa pagitan nilang dalawa.

Yes, hindi mo talaga maiiwasang magkaroon ng malisya sa mga photo nila, lalo na sa poster ng movie nila.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Parang ang dumi-dumi na ng utak ko. Pero iba talaga ang nararamdaman ko kina Ina at sa batang ito.”

“Congrats Will, sali naman ako.”

“Sobrang bata naman ni Will. Iba ka Ina, ha!”

“Ano kaya ang genre ng film? Huwag naman sana yung naiisip ko na malaswa.”

“Hindi naman malaswa, kasi nasa legal age na si Will, ha!”

“Ang bata-bata pa ni Will, parang anak mo na lang `yan. Tapos, papatulan mo pa?”

“Naiisip niyo ba ang naiisip ko? Ang sagwa ko.”

“Parang mahilig si Will sa matanda, ha!”

“Teka lang, may sexy scene kaya sila? Interesting.”

“Love story ba ito? Nakaka-excite, ha!”

“Hala, makikita ko na rin si Will na may love scene at kay Ina pa.”

Well… (Dondon Sermino)