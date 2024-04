Greg Slaughter lalayas sa B.League

TINATAPOS na lang ni Gregory ‘Greg’ Slaughter ang kontrata sa Japanese B-League ng Japan bago ang pagbabalik sa bansa para serbisyuhan ikalawang propersyonal na liga na Maharlika Pilipinas Basketball League sa likod ng Manila Stars.

Ito ang nabunyag sa pagbubukas ng ika-6 na edisyon ng MPBL nitong Sabado sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan na dinaluhan ni founder Manny Pacquaio at commissioner Kenneth Duremdes.

Ani Pacquaio, maraming pagbabago ang ipatutupad sa liga na umabot na sa 30 ang mga koponan na una ang pagpapatibay sa bawat miyembro na suportahan ang kanilang sariling prangkisa at ang posibilidad na magkaroon ng mga laro sa labas ng bansa.

Kinumpirma naman ni Duremdes na nagpahayag na ang Manila Stars na nasiguro na ang paglalaro ng dating Barangay Ginebra San Miguel slotman na si Slaughter na inaasahang magaganap sa unang Linggo ng Hunyo kung saan matatapos na ang kontrata nito sa Japan.

Samantala, nagpakita ng tibay ang Zamboanga Master Sardines sa overtime nang itakas ang 82-76 panalo kontra Valenzuela Classics VACARGO.

Nag-init si Jaycee Marcelino sa 26 points kasama ang 8 rebounds para sa Zamboanga habang tumulong si Rey Publico ng 10 markers.

“Ginagawa ko lang ‘yung best ko every game; nilalabas ko lang ‘yung laro ko with the help of my teammates,” ani Marcelino. “But, siguro mas kailangan pa naming i-improve ‘yung defense namin.”

Agad din nagpamalas ng tatag ang baguhang Abra Weavers nang kalusin ang host Pangasinan Heatwaves, 83-75.

Nanguna si Mac Tallo na may 14 pts., 8 rebs. at 7 assists at 2 steals. Ayudahan sina John Llloyd Clemente at Prince Caperal ng 12 at 10 markers, ayon sa pagkakasunod. (Lito Oredo)