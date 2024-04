Idineklara ng Department of Education (DepEd) na walang magaganap na face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa ngayong Lunes para pagtuunan ng pansin ang lahat ng ­nakabinbing ­assignments at projects habang ang mga private school ay nasa desisyon na ng kanilang school heads kung magsasagawa ng asynchronous classes.

“In order to allow learners to complete pending ­assignments, projects and other requirements, all ­public schools nationwide shall implement ­asynchronous classes or distance learning on Monday,” ayon sa DepEd.

Nabatid na isinabay na rin ito sa long weekend ­dahil walang pasok sa Martes at Miyerkoles bunsod ng ­national holiday kaya maraming panahon ang mga mag-aaral na magawa ang kanilang mga assignments.

Maging ang mga teaching at non-teaching personnel ay hindi na rin pinagre-report sa mga eskuwelahan.

Nilinaw naman ni DepEd Undersecretary Michael Poa, na hindi rason sa pagdedeklara ng ahensiya na walang klase ay dahil sa mainit na panahon. Aniya, hindi lahat ng lugar sa bansa ay makararanas ng mainit na panahon. (Vick Aquino)