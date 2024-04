D’Angelo Russell, LeBron James isinagwan Lakers laban sa Cavs

TUMIPA si D’Angelo Russell ng 28 points, sinegundahan ng 24 ni LeBron James, at kinubabawan ng Los Angeles Lakers ang Cleveland Cavaliers sa 78th NBA 2023-24 regular season 116-97 Sabado ng gabi sa Crypto.com Arena sa California.

Nagdagdag si Anthony Davis ng 22 points, 13 rebounds sa Lakers (45-33) na naka-siyam na panalo sa huling 10 at umangat sa 8th place sa West.

Papunta pa rin sa play-in tournament ang Los Angeles pero posibleng sa 7th o 8th spot matatapos. Ibig sabihin, isang panalo lang ang kailangan para makahirit ng playoff spot.

“We’re very confident in our ballclub,” bida ni AD. “We laugh about like, oh, winning nine out of 10, you know, 10 out of 11, whatever and we’re not gaining anywhere. That’s how good the West is.”

Binitbit ng 26 markers ni Darius Garland at 21 ni Caril LeVert ang Cavaliers (46-32) na nanatili sa third place sa East.

Anim na 3-pointers ang ibinaon ni Russell, lima rito sa first half tungo sa 23 points sa break.

Pinasiklaban ni LeBron ng dalawang alley-oop dunk ang team na inihatid niya sa NBA title noong 2016.

Pagdating ng third quarter, si Davis naman ang umeksena ng 11 points kabilang ang siyam sa ikinasang 19-0 run ng LA para umahon mula 71-67. (Vladi Eduarte)