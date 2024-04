Nagsagawa ng military combat patrol ang China sa South China Sea nitong Linggo, parehong araw kung saan sumabak sa joint military drill ang Pilipinas, ­Estados Unidos, Japan at Australia sa West Philippine Sea.

“On April 7, the Southern Theater Command of the Chinese People’s Liberation Army organizes joint ­naval and air combat patrols in the South China Sea,” ayon sa statement ng PLA ng China.

“All military activities that mess up the situation in the South China Sea and create hotspots are ­under control,” babala pa nila.

Inianunsyo ng China ang pagdaraos ng combat ­patrol sa South China Sea, isang araw matapos ihayag ng defense chief ng apat na bansa ang pagdaraos ng joint military drill sa WPS.

Nakatakdang makipagpulong si US President Joe Biden kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” ­Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House sa Abril 11 bilang bahagi ng serye ng ­pakikipagpulong sa mga kaalyadong bansa sa Asya Pasipiko.

Nauna nang sinabi ng mga top official ng US ­government na “ironclad” ang pangako nilang ­ipagtatanggol ang Pilipinas mula sa sinumang aatake sa teritoryo sa WPS.