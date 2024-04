HINDI madali ang anumang paghihiwalay lalo na kung mag-asawa na at humantong ang relasyon sa diborsyo.

Ang madalas na maging witness sa mga ganitong sitwasyon ay ang mga divorce attorney na nakakakita ng messy part ng break up.

Isang isang abogado ang ni-reveal kung ano ang mga trabaho na aniya’y may mataas na posibilidad na maging cheater o manloloko ang tao.

Viral ang video ng divorce lawyer na si Kate Simonds ng Simonds Law Group nang talakayin niya ang ‘most common cheaters based on professions.’

Pero disclaimer niya, “Don’t take this as legal advice, but if your husband does one of those five occupations, they’re our frequent fliers.”

Batay sa kanyang anecdotal data, sinabi ni Simonds na ang top 5 sa listahan ay mga piloto at flight attendant.

Pang-top 4 naman ang mga nasa military at pangatlo ang mga bartender.

Ayon pa kay Simonds, police officer ang nasa second spot at ang una naman ay ang mga bombero.

Binigyang-diin ni Simonds na hindi ito dapat na tingnan bilang isang legal advice.

Para naman sa iba, walang kinalaman ang trabaho ng partner mo kundi ang kanyang karakter.