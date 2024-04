Casiey Dongallo nakapako sa Lady Warriors – ermat

‘DI nakapagpigil ang ina ni University of the East star rookie Casiey Dongallo ukol sa isang April Fool’s Day post na napipintong paglayas ng anak para lumipat sa ibang pamantasan.

Mariing pinasubalian ni Geraldine Dongallo ang tsismis sa 18-anyos na outside hitter na pagtalon sa University of Santo Tomas, De La Salle University o University of the Philippines.

“To clear this thing up, hindi lilipat si Casiey. She will stay in UE,” giit ng ginang bilang tugon sa UAAP Basketbal 24/7 social media post.

Ikinatuwa naman ng mga tagasunod ng 5-foot-7 spiker mula sa Catmon, Cebu ang pananatili ng dating California Academy Cal Babies standout sa Lady Warriors.

“Ma’am thank you po for staying with UE hope to see Casiey this round 2,” wika ng isang fan.

Ngitngit naman ang reaksiyon ng isa pang netizen, aniya’y “Ayan ha! Nagsalita na si mommy, ‘wag kayo makulit. Kumukulo dugo naming dalawa!”

Nabuo ang social media fake news kay Dongallo kasunod sa tatlong buwang ban ng UAAP kay Recto-based squad coach Jerry Yee.

Nalubog ang UE sa 2-6 at namemeligrong makahabol sa Final Four sa kabila na kayod-marino ang balingkinitang balibolista sa nilaladlad na 23.3 points, 8.9 digs at 4.3 reception per game.

Nauna nang pinasinungalingan ng 2022 PNVF Champions League at 2023 Shakey’s Girls Volleyball Invitational League MVP iang syu sa Fastbreak.com.ph noong March 23. Tiniyak din niya katapatan kay Lady Warriors acting coach Obet Vital. (Gerard Arce)