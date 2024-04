Nagpa-bidding ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) para sa suplay ng mga bagong perang papel na tinatawag nitong New Generation Currency banknotes kahit pa meron itong sari­ling pang imprenta sa security plant office nito sa Quezon City.

Ayon sa BSP, P4.88 bil­yon ang budget nito para sa outsourced banknotes na tig P1,000, P500 at P100.

Ang New Generation Currency na disenyo ng mga perang papel na inilunsad nung 2020 ay may mga bagong feature para mas mahirap mapeke. Makikita rito ang mga bayani at ilan sa mga dating pangulo ng bansa at mga natural wonder at likas na yaman tulad ng Bulkang Mayon, Tubbataha Reefs, perlas at tarsier.

Inilunsad naman ng BSP ang P1,000 polymer banknote noong 2022 kung saan tinanggal na sa disenyo ang larawan ng mga bayaning sina Jose Abad Santos, Vicente Lim at Josefa Llanes Escoda. Binatikos ng ilan ang plastic na pera ng ilang mga taga-Bicol kung saan kinukuha ang ilang raw material na abaca na ginagamit sa perang papel

Binatikos din ito ng ilan dahil pinagsususpetsahang ito ang umpisa ng pagtanggal ng larawan ng dating Pangulong Corazon “Cory” Aquino at Benigno “Ninoy” Aquino II sa P500 na pera.

April 1 ang deadline sa pagsusumite ng mga bids para sa 500,000 na bundle ng P1000, 380,000 na bundle ng P500, at 150,000 bundle ng P100. (Eileen Mencias)