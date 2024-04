Bebot arestado sa bantang ikakalat sex video ng BF

HIMAS-rehas ang isang 22-anyos na babae nang pagbantaan nito ang kanyang boyfriend na ikakalat niya ang sex video nito sa ibang babae sa Tanauan City, Batangas noong Sabado.

Inaresto ng mga tauhan ng Intelligence Group ng Tanauan City Component Police Station ang suspek sa isang entrapment operation habang tinatanggap niya ang P30,000 na cash mula sa babaeng kasama ng kanyang boyfriend sa sex video.

Sinabi ng pulisya na hindi na magkasundo ang suspek at ang biktima hanggang makita at mahawakan ng suspek ang umano’y sex video.

Maaari aniyang ginawa niya ang pagbabanta na ikalat ang video dahil sa selos at galit.

“Sa tingin natin, sa galit o sa selos niya kinuha niya ‘yung sex video at inalam niya kung sino ‘yung nasa video at ‘yun ang pinadalhan niya ng message. Pinagbantaan niya at sa huli nauwi sa extortion dahil ang nasa kanilang conversation ikakalat daw niya ang sex video kapag hindi ito nagbigay ng P30,000,” ani PLt. Col. Apolinario Lunar, Jr., hepe ng Tanauan City Component Police Station.

“Sabi ng lalaki parang nagkakalabuan na sila pero nagco-communicate pa naman Siguro nagkagalit lang dahil doon sa insidente ng video,” ani pa ni Lunar.

Narekober ng pulisya mula sa suspek ang mobile phone na naglalaman ng umano’y sex video.

Nahaharap ang suspek sa kasong robbery at extortion. (Vince Pagadian)