INAMIN ng may-ari ng Takoyaki brand na Taragis na prank lang ang kanilang post noong April Fools’ Day.

Dahil sa ‘Taragis The Revelation’ post ng may-ari ng Taragis Ta-Q-Yaki na si Carl Quion, inamin nitong scripted ang lahat taliwas sa paniniwala ng lahat na na-prank ang lalaking si Ramil Albano na nagpa-tattoo sa kanyang noo ng pangalan ng kanilang brand ang na-prank.

Aniya, plinano nila ang April Fools’ Day post na ito noong pang nakaraang taon para sila ay umingay o pag-usapan.

“Ang plano ay kumuha ng isang tao na kayang magsakripisyo sa gagawing act na ito. Bakit sa noo? Dahil kung hindi sa noo ay mawawalan lang ng saysay ang tattoo dahil wala nang nakakawili pa sa isang brand logo na nakatatak sa noo ng isang tao,” dagdag pa nito.

Dito umano nila nahanap si Albano na gagawin ang lahat para sa kanyang anak na may sakit.

Nagpa-tattoo si Ramil noong Marso at hindi muna siya pinalabas ng bahay para walang makaalam sa kanilang plano.

Nang sumapit ang April 1, saka sila nagpost ng challenge na sinumang magpapa-tattoo ng kanilang logo brand sa noo ay bibigyan ng P100,000.

Pero may kalakip itong note na ‘Click the photo for official rules’ na kapag pinindot ay lalabas ang mga salitang ‘April Fools!’