NASA 600 person deprived of liberty (PDL) ang may pigsa sa gitna ng matinding init na dinaranas din sa mga kulungan.

“Ngayon, meron tayong recorded cases base sa sinabi ng aming chief, may na-monitor na kaming 600 cases ng boils… Gayundin, may pailan-ilang kaso tayo ng bungang-araw at madalas ngayon ang hypertension,” ani Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jayrex Bustinera sa panayam sa DZBB.

Noong nakaraang taon, sinabi ni Bustinera na ang pinakamalaking bilang ng mga kaso na naitala nila sa mga PDL ay gastroenteritis, sumunod ang pigsa, heat rash, fungal infection at conjunctivitis o sore eyes.

Tiniyak naman ng opisyal na lahat ng 482 pasilidad ng BJMP ay may mga nurse na naka-duty ng 24/7 at may sapat na gamot para sa nasabing mga sakit.

Kaya naman aniya hinihikayat nila ang mga PDL na maligo araw-araw at uminom ng maraming tubig.

Ang mga bisita naman ng mga bilanggo ay pinapayagan lamang na magdala ng lutong pagkain upang maiwasan ang pagkasira ng pagkain. (Vince Pagaduan)