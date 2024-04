Kinilala ni DOTr Secretary Jaime Bautista ang tulong ng mga tourist vehicle sa pagpapaunlad ng turismo sa bansa.

Sa ginanap na oathtaking ng mga bagong opisyal ng Tourist Vehicle and Travel Association Inc sa Quezon City, sinabi ni Secretary Bautista ang ambag na tulong ng tourist vehicle industry sa mobility at tamang infrastracture para makarating ang mga turista na ligtas at komportable sa kanilang destinasyon.

Binigyang diin ni Bautista na ang maging operator ng sasakyan tulad ng tourist vehicle ay hindi madali at kumplikado kayat nagpapasalamat siya sa pagbuo ng naturang samahan para makatulong sa pamahalaan na mapasigla ang turismo sa bansa at makalikha ng dagdag na trabaho sa mamamayan.

Ayon pa kay Secretary Bautista, bukas ang kanyang tanggapan sa mga transport association tulad ng Tourist vehicles para masolosyunan ang problema ng sektor.

Sinabi naman ni Gabriel Asiatico, Presidente ng Tourist Vehicle Transport Assn of the Philippines na patuloy na magiging kaagapay ang kanilang samahan sa pagpapaunlad ng turismo at paglikha ng dagdag na trabaho alinsunod na rin sa adhikain ng Bagong Pilipinas Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Hinikayat din nito si Secretary Bautista na tulungan ang transport sector na walisin ang kotong at colorum vehicles sa mga lansangan dahil ito ang pangunahing nagpapabagsak ng kanilang kabuhayan.