Sisi Rondina, Flying Titans sinisiw Capital1 Spikers

KINAPITAN ng Choco Mucho Flying Titans ang liderato mula sa mainit na paglalaro ni Cherry Ann “Sisi” Rondina sa pagwalis sa Capital1 Solar Spikers, 25-15, 25-16, 25-21, sa second game ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference nitong Sabado sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna.

Pumalo si Rondina ng kabuuang 13 puntos mula sa 12 attacks at 1 block upang tulungan ang Flying Titans makamit ang pangpito nitong panalo sa loob ng walong laro upang pansamantalang kapitan ang solong liderato sa paglapit din nito sa pagsiguro sa isang silya sa tanging apat na puwesto sa semifinals.

“Malayo pa po ang labanan at kinakailangan namin na ipanalo ang lahat ng natitirang laro na instructions po sa amin nina coach Dante (Alinsunurin) kasi dikit-dikit po ang card at posible po na maganap ang mga hindi natin inaasahan sa pagtatapos ng elims,” sabi ni Rondina.

“Anytime po kasi maraming posibleng mangyari na gusto namin na iwasan,” sabi pa ng dating national beach volley player na si Rondina.

Tumulong para sa Flying Titans sina Ma. Lina Isabel “Issa” Molde na may siyam na puntos habang sina Madeleine Yrene ‘Maddie’ Madayag at Cherry Rose Nunag ay kapwa may tig-walong puntos. May tig-limang puntos naman sina Maika Angela Ortiz at Honey Royse Tubino.

Nanguna naman para sa Solar Spikers si Jorelle Singh na may 13 puntos at Jannine Navarro na may 11 puntos. (Lito Oredo)