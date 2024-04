Shooting ng FranSeth naurong uli

Hindi maikakailang sobrang excited na ang FranSeth fans sa pagsisimula ng shooting ng ‘My future You’ movie nina Francine Diaz at Seth Fedelin.

Noong una, dapat ay April 3 ang first shooting day nina Francine, Seth pero naging April 17 iyon dahil may mga dapat pang ayusin.

Nang tanungin naman namin ang co-manager nilang si John Ling kung tuloy na tuloy na ba ang shooting ng kanyang mga alaga, sinabi niya na mukhang sa April 23 pa ang start.

In fairness naman kasi sa Regal Entertainment na producer ng pelikula, pinagaganda pa raw lalo ang script ng FranSeth movie.

Gusto rin daw ng producer na si Ms. Roselle Monteverde na ayos na ayos na ang lahat bago sila mag-start.

Pero ang maganda nga, hindi pa man nagsisimula ang FranSeth movie ay sobrang maugong na iyon.

Sabi nga ng ilang fan na nag-message sa amin, they will do everything to help sa pagpo-promote ng pelikula para maging blockbuster ‘yon.

Bongga! (Jun Lalin)