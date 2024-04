Santi Santillan, Painters rolyo sa 3rd straight win

Mga laro Linggo:

(Ninoy Aquino Stadium)

3:00pm – Meralco vs TNT

6:15pm – Terrafirma vs Ginebra

TULOY ang rolyo ng Rain or Shine sa PBA Philippine Cup, humarabas sa fourth quarter para itumba ang Blackwater 110-103 Sabado ng hapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate.

Maagang naiwan ng 14 points ang Elasto Painters, iniipon pala ang lakas sa dulo nang ariin ang fourth quarter 30-19 para pintahan ang third straight win at 3-4 card overall.

Inilista ni Jhonard Clarito ang 8 sa kanyang 16 points sa fourth quarter para ikampay ang RoS sa panalo. Bumomba ng career second-best 28 points si Santi Santillan, kulang ng tatlong puntos sa kanyang career-high kontra San Miguel noong March 15.

Pagkatapos ng 3-0 start sa conference sadsad sa pangtalong sunod na talo ang Bossing sa 100th overall game ni Jeff Cariaso bilang head coach.

Kumalawit pa ng 7 rebounds si Santillan, tuloy din ang angas ni Beau Belga na nagsumite ng 21 points, 7 rebounds. May 12 points pa si Andrei Caracut.

Nawalan ng saysay ang 20 points ni Rey Suerte at 13 ni ex-Painter Rey Nambatac sa Bossing. May 11 points si James Kwekuteye.

Ang final tally na ang pinakamalaking lamang ng Painters.

Samantala, unahan sa balikwas ang Terrafirma at Ginebra sa PBA Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium ngayong Linggo.

Parehong dikitan ang talo ng dalawa sa huling laro, resulta na puwede sanang pumabor sa kanila pero kinapos.

Noon lang Biyernes, umahon ang Gins mula 18-point deficit bago naubusan sa San Miguel 95-92.

Nadiskaril naman sa endgame ang Dyip at tumukod sa Meralco 86-83 noong Miyerkoles. (Vladi Eduarte)