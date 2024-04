Rivermaya may US, Canada concert tour

Marami nga ang natuwa nang magkaroon ng reunion concert ang Rivermaya nina Bamboo, Rico Blanco, Nathan Azarcon, at Mark Escueta sa SMDC Festival Grounds noong February 17.

Hiling ng fans ng apat, sana raw ay magkaroon din ng world tour.

At mukhang matutupad naman ‘yon, ha!

Ang concert promoter kasi na si Bojie Yangco na kilalang malapit sa kanila ay nag-announce na sa social media ng US and Canada concert tour nina Bamboo, Rico, Nathan, at Mark.

Post ni Bojie sa kanyang social media accounts, “Rivermaya US & Canada Tour Soon!”

Wala pa namang detalyeng ibinigay ang nasabing concert promoter, pero sobrang excited na ang fans ng Rivermaya.

May nagtanong na agad kung kailan puwedeng makabili ng ticket.

Bongga! (Jun Lalin)