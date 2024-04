Rider 2 beses sumemplang, timbuwang

Patay ang isang lalaking nakamotorsiklo makaraang dalawang beses itong maaksidente sa national highway sa Barangay Tumaway, Talisay, Batangas nitong Sabado ng gabi.

Kinilala ang biktima na si Kelvin Bryan Malibiran, fish cage caretaker, at residente ng Brgy Aya, Talisay.

Ayon sa report, alas-8:30 ng gabi, nang makasalpukan nito ang isang hindi natukoy na motorsiklo sa highway sa Brgy Quiling.

Natumba ang biktima samantalang mabilis namang tumakas palayo ang driver ng nakabanggaang motorsiklo.

Muling sumakay ang biktima sa kanyang motosiklo at hinabol ang papatakas na suspek subalit dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho, pagsapit nila sa may Barangay Tumaway ay nawalan ito ng kontrol sa manibela at nag-slide naman ang kanyang motor.

Sa muling pagsempla ay tumama ang ulo ng biktima sa gutter ng kalsada.

Agad itong nirespondehan ng mga tauhan ng Talisay MDRRMO at isinugod sa Saint Andrew Hospital subalit idineklara na itong dead on arrival ng doktor.

Tuluyan namang tumakas ang hinahabol nitong motosiklo. (Ronilo Dagos)