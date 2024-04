Nakatakdang magsagawa ng joint maritime activity sa West Philippine Sea ang Pilipinas, Estados Unidos, Australia, at Japan ngayong Linggo, Abril 7.

Sa inisyung joint statement nitong Sabado, pinaliwanag ng mga defense chief ng apat na bansa na ang pagdaraos ng Maritime Cooperative Activity (MCA) sa loob ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas ay la­yong panindigan ang “right to freedom of navigation and overflight, and respect for maritime rights under international law, reflected in the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).”

Binanggit pa nila ang ang pinagsamang puwer­sa sa maritime activity ay bilang pagpapakita ng “collective commitment to strengthen regional and international coopera­tion in support of a free and open Indo-Pacific.”

“The Maritime Coope­rative Activity will be conducted by naval/maritime and air force units in a manner that is consistent with international law as well as domestic laws and rules of respective nations, and with due regard to the safety of navigation and the rights and interests of other states,” ayon sa statement. “It will also demonstrate professional interactions among naval/maritime and air forces.”

Isasagawa ang Maritime Cooperative Activity sa gitna ng pangha-harass at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal na sakop ng EEZ ng Pilipinas.

Kabilang sa mga lumagda sa joint statement ay sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Japan Defense Minister Minoru Kihara, Australia Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles, at US Secretary of Defense Lloyd James Austin III.