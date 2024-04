Malabong kanlungin ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) na hinahanting na ngayon ng mga pulis at operatiba ng National Bureau of Investigation (NBI), ayon kay Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Si Quiboloy na kila¬lang kaibigan ng dating pangulo ay inisyuhan na ng warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court dahil sa kasong child at sexual abuse na isinampa laban sa kanya. Ang limang kapwa akusado ng pastor ay sumuko na sa mga awtoridad.

Ayon kay Dela Rosa, bagama’t magkaibigan ang dating pangulo at si Quiboloy ay hindi umano kailanman kukunsintihin o k-kanlungin ito ng una dahil isa umano itong abogado at alam umano nito ang batas.

“You cannot expect ng pagkakanlong coming from a former president, a lawyer at dating fiscal. Alam niya na violation of law kaya huwag nang gawan ng istorya na kinakanlong ni Pangulong Duterte dahil alam niya ang batas hindi ‘yan mangyayari,” giit ni Dela Rosa sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Ayon pa kay Dela Rosa, iisa lamang ang kanyang payo kay Quiboloy: sumuko at harapin ang kanyang kaso.

“He has no choice kundi kailangan harapin niya if he has to listen to me that is may advise harapin niya ‘yan, naka-file na yang kasong ‘yan,” giit ng senador.

Aniya, kahit magtago pa si Quiboloy sa pinakaligtas na lugar, hindi pa rin niya matatakasan ang pag-uusig ng batas.

“Mas magandang harapin niya. Otherwise, kung ayaw niyang harapin, magtago siya sa pinaka secure at pinaka-safe na lugar na hindi talaga siya makita dahil hinahanap talaga siya. You cannot evade the long arm of the law,” babala ni Dela Rosa. “Liliit talaga ang mundo so sana harapin na lang niya,”

Bukod sa nakabinbin na kaso sa Davao RTC, si Quiboloy at mga kapwa akusado ay kinasuhan din sa Pasig ng human trafficking sa ilalim ng Section 4 (a) ng Republic Act No. 9208, as amended. Walang piyansa sa kasong ito. (Eralyn Prado)