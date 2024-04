Pasikatin Natin Talento sa musika magpapaningning kay Joice Espinoza

Si Joice Espinoza, ay isa sa mga nakikilalang bituin ngayon sa mundo ng showbiz , gamit ang kanyang talento sa musika at passion na may determinasyon.

Ipinanganak siya noong July O6, 2007. Sa Lungsod ng Olongapo, mula sa murang edad, ipinakita ni Joice ang malalim na koneksyon sa sining ng pagtatanghal.

Ang paglalakbay ni Joice Espinoza sa mundo ng showbiz, sa likod ng namumuong bituin ay ang masugid na paggabay sa ilalim ng kanyang mentor at talent manager na si John Rey Malto, na nag-udyok sa kanya na sumali sa It’s Showtime, Tawag Ng Tanghalan, ng ABS-CBN na kung saan siya ay naging Daily winner ng Season 7 noong 2023, at ngayong 2024 naman siya ay naging contestant ng TiktoClock Tanghalan Ng Kampeon, ng GMA Network. Si John Rey Malto ay gumaganap bilang mahalagang papel, upang iangat ang antas ng kalidad ang career ni Joice Espinoza.

Ayon kay John Rey Malto na kanyang talent manager, ang unang pagpasok ni Joice sa spotlight ay hindi isang sinasadyang paghahanap ng katanyagan ngunit isang masayang paggalugad ng kanyang likas na mga talento, ito ay nuong nagsimula siya sa pagsali sa kanilang bayan, sa iba’t ibang pagtatanghal, ang kanyang masiglang presensiya ay nakakaakit ng mga manonood habang walang takot siyang sumabak sa mga kompetisyon sa pag-awit at mga beauty pageant, ang kanyang pagkanta sa mga manonood ay kung paano niya pinupukaw ang isang makulay na pagpapakita ng kagalakan at masining na pagpapahayag sa kanyang pag-kanta.

Ayon kay Joice Espinoza, ang musika ay isa ring paraan ng komunikasyon upang maiparating natin ang ating saloobin sa mga nakikinig, at ito rin ang nagpapakalma sa kalungkutan na ating nadarama at damdamin ng isang tao, ito rin ay isang therapy para sa nasaktang damdamin na nagpapanumbalik at nagbibigay ng sigla, kaya naman hinangad din niyang maging musikero upang maiparating din niya ang kanyang saloobin o damdamin sa pamamagitan ng kanyang pagkanta, at maging inspirasyon sa iba, na ang bawat salita ay nangangahulugan ng pag-asa ng bawat isa.

Sa pundasyon ng kanyang namumuong karera ngayon sa Showbiz ay nananatili ang suportang kanyang pamilya, lalo’t ang kanyang ina na nakatuklas din ng kanyang talento sa pag awit at ang isang mahalagang kanyang kinokonsidera ay ang kanyang time management para mabalanse

ang pag-aaral at Showbiz industry. Bukod sa pagkanta, tinanggap din niya ang hamon sa pag-arte, na maaari rin niyang gampanan at bigyang-buhay ang mga character nang may tunay na pagkakaugnay. Gayunpaman, priority pa rin niya ang pagkanta.

Ang katotohan nga sa likod ng kanyang mga tahimik na eksena, sa gitna ng mabagsik na bilis ng kanyang umuusbong na karera, natagpuan ni Joice ang kanyang santuwaryo kasama ang kanyang piano at gitara, sa pamamagitan ng mapaglarong pakikipag-ugnayan sa mga instrumentong ito, pinalago niya ang kanyang pagkamalikhain, hinubog ang kanyang mga musical na salaysay habang nakahanap ng aliw sa kanyang sariling himig at ritmo.

Sa kabila ng kanyang mabilis na paglago, nakaranas din si Joice ng mga pagsubok, lalo na ang pakiramdam na naanod sa panahon ng pandemya. Gayunpaman, ang kalungkutan ay nagtaguyod sa kanya ng katatagan ng loob, nagturo sa kanya ng halaga ng paniniwala sa sarili, at ang pagbabagong kapangyarihan ng pagtingin sa kritisismo bilang isang katalista para sa paglago.

Sa harap ng mga hadlang, ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili ay nanatiling matatag at hindi sumuko sa hamon ng buhay, habang siya ay masigasig na pinanghawakan ang kanyang mga pangarap, na hinihimok ang iba na gawin din iyon, para sa kanya ang paglalakbay ay hindi nagtatapos sa mga balakid na humahadlang sa atin tungo sa tagumpay.

Bukod sa musika, mahilig din si Joice sa mga alagang hayop na malapit din sa kanyang puso, isang katangian na siya ay mapagmahal sa mga hayop