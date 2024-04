Lagda na lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr ang kaila­ngan upang ganap nang maisabatas ang panukalang nagtatakda ng mas mataas na teaching supplies allowance kada taon para sa mga public school teachers sa buong bansa.

Ayon kay Quezon Rep. Reynan Arrogancia, isa sa may akda ng panukala, itataas sa P7,500 ang teaching supplies allowance ng bawat guro para sa u­nang taon ng implementasyon, habang P10,000 naman sa mga susunod na taon.

Mula noong 2018, nasa P3,500 lang ang tinaguriang “chalk allowance” ng mga guro sa public schools at naging P5,000 mula 2021 hanggang sa kasalukuyan.

“Congress ratified the bill before it went into summer recess. Session resumes on April 29. We, therefore expect the signing of the bill to happen in May 2024 at the earliest,” ayon kay Arrogancia.

Tiniyak naman ni Senador Sonny Angara, chairman ng Senate committee on finance, na may pondong pagkukunan sa implementasyon ng karagdagang allowance sa mga guro.

“Since taking over as chairman of the committee on finance in 2019, we have ensured that the teaching supplies allowance is always funded. The P5,000 a year that is currently being received by our teachers was already provided in 2021 even though the new law that will increase the amount was still in the pipeline,” wika ni Angara.

Inaasahang kukunin mula sa 2024 maintenance and other operating expenses (MOOE) ng DepEd ang umento sa supplies allowance ng mga guro. (Eralyn Prado)