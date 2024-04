Nakatutok ngayon si US President Joe Biden sa kanyang bansa at tiniyak ang seguridad ng kanyang gobyerno kasunod na rin ng nangyaring lindol sa Amerika.

Nauna rito’y niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang New York City.

Sa ulat ng US Geological Survey, naganap ang lindol alas-10:20 ng umaga sa New York.

Naitala ang sentro nito sa Whitehouse station, New Jersey at 40 miles ng west New York City.

Bunga nito’y mabilis namang pinakilos ni New York Mayor Eric Adams ang kanyang mga tauhan para matiyak na ligtas ang mga naninirahan sa lugar.

Siniguro rin ni New York Governor Kathy Hochul na patuloy silang nakaantabay sa posibleng mga aftershocks.

Wala namang naitalang anumang pinsala sa insidente.