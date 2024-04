Michelle Cobb, Akari winalis Galeries Tower

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Farm Fresh vs NxLED 1

6:00pm – PLDT Home Fir vs Strong Group

BINIGYANG direksiyon ni setter Michelle Cobb ang atake ng Akari Chargers upang patatagin at panatilihing buhay ang manipis na pag-asa matapos lampasan ang unang hadlang sa 25-19, 25-17, 25-20 na panalo laban sa Galeries Tower sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna, Sabado.

Nagtala si Cobb ng kabuuang 18 excellent sets upang panatilihing kumikislap ang pag-asa sa semifinal ng Chargers na nasa ikapitong puwesto na may 3-5 slate at buhay ang lakas sa huling kalahati ng laban sa pagpapamalas ng init at determinasyon na manatili sa pakikipagtalo.

“I just did what I had to do with the team,” sabi ni Cobb sa tagumpay na bagaman nagpanatiling malayo sa Akari ay halos abot kamay ang makasanib na ikaapat na Petro Gazz at Chery Tiggo na parehong nakatayo sa 5-2 baraha.

Samantala, yumuko ang Galeries Tower sa karera na may 2-6 na kartada kung saan ang Highrisers ay nahaharap sa mahirap na iskedyul laban sa Farm Fresh Foxies at mga nangungunang koponan tulad ng Angels at Crossovers sa kanilang huling tatlong laro.

Naghahangad na tapusin nang may pag-unlad matapos na umiskor si Joy Soyud sa isang kill block habang papalapit ang Akari sa match point, 24-15.

Hindi nakipagsapalaran si Akari coach Raffy Mosuela, na pinabalik si Grethcel Soltones sa laro. Gayunpaman, si Soyud ang naghatid ng huling suntok, tinapos ang Highrisers sa pamamagitan ng malakas na off-the-block hit na nagsara sa isang oras, 30 minutong engkuwentro. (Lito Oredo)