Walang ideya ang mga senador sa tunay na kondisyon ni Senador Francis “Chiz” Escudero na unang napaulat na isinugod sa ospital.

Ayon kay Senador Ronald “Bato” Dela Rosa, mayroon silang group chat ng mga senador ngunit wala naman umanong nabanggit ukol sa kondisyon ni Escudero.

“Kung mayroong nangyari sa kanya, kakalat iyan agad sa chatroom namin ‘get well soon, senator Chiz,’ mga ganon, praying for you,” ani Dela Rosa sa interview ng DWIZ.

Hindi rin alam nina Senador Cynthia Villar at JV Ejercito kung may nangyari talaga kay Escudero. Hangad na lamang ni Ejercito ang mabilis na paggaling ni Escudero kung sakaling totoong may karamdaman ito.

Nitong Biyernes ay nag-post si Heart Evangelista sa Instagram ng video kung saan nakita ang asawa nitong si Escudero na nagpapagupit sa loob ng kanilang bahay.

“Say hi babe! How are you doing? Anong kinakain mo?” tanong ni Heart na sinagot naman ni Chiz ng “mini pizza.” (Eralyn Prado)