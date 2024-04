Pinag-iingat ng Philippine Embassy ang mga Pinoy na naninirahan sa Lebanon kasunod ng pinakahuling airstrike sa Iranian consulate sa Damascus, Syria.

Ang bansang Lebanon ay halos kadikit lang ng Syria.

“The situation in the region may be volatile, and it is crucial to stay informed and cautious at all times,” babala ng Philippine Embassy sa kanilang post sa X.

Kamakailan lang ay binomba ng hinihinalang Israeli warplanes ang Iran embassy sa Damascus na ikinasawi ng Iranian military commander.

Ayon sa Iran, may karapatan ito “to take a decisive response” dahil sa pag-atake.

Pinaalalahahan ng Philippine embassy ang mga Pinoy na makibalita palagi sa mga kaganapan sa Lebanon at kalapit na lugar mula sa mga pinagkakatiwalaang source.