Marian paulit-ulit na kinabog ChiuPau

Patuloy na nilalampaso ni Marian Rivera ang kalaban niyang show, ha!

At waging-wagi nga siya laban kina Kim Chiu, Paulo Avelino, ha!

Well, gabi-gabi nga ay nilalampaso ni Marian ang kalaban niya. Imagine, sa huling banggaan nila ay umabot na sa 11.2% ang rating niya, laban sa serye ng ChiuPau, na may 9.4% lang, ha!

Eh, sa unang araw pa lang nang paghaharap nila, naka-11.1% na agad siya, habang 9.4% ang kalaban. Meaning, habang tumatagal, mas marami ang nagkaka-interest sa serye niyang ‘My Guardian Alien’, ha!

Bongga nga na mainit na tinanggap ng viewers ang comeback serye niya, at pinatunayan talaga niya na siya ang Kapuso Primetime Queen.

At bukod sa mataas na rating, todo-puri rin ang mga netizen sa kuwento nito na puno ng damdamin.

Sa unang linggo pa lang nila ay marami na agad ang kinilig, natuwa, namangha, at naiyak sa pamilya nina Katherine (Marian), Carlos (Gabby Concepcion), Doy (Raphael Landicho).

Heto nga ang komento ng mga netizen.

“I really love the execution of the scenes in My Guardian Alien. Talagang kapana-panabik lahat ng mga ganap at sa pilot episode pa lang, pinakita talaga ng ating Primetime Queen Marian na siya talaga ang may hawak ng trono mula noon hanggang ngayon, walang kupas!”

“Ganda lahat mula story, location, pang-Best Picture ‘to kung naging movie. Grabe talaga si Direk Zig [Dulay]. ‘Yung visuals ng mga gawa niya sobrang ganda talaga. Sobrang pleasant sa mata.”

Well, abangan ang mga eksena ng pinakamagandang alien sa balat ng lupa. Paano nga ba niya babaguhin ang buhay ng mag-amang Carlos at Doy? May puwang nga ba sa mundo ng mga tao ang isang alien? (Dondon Sermino)