Makakahinga nang maluwag ang mga customer Manila Electric Company (Meralco) dahil posibleng magbaba sila ng presyo ng kuryente ngayong Abril.

Sinabi ni Meralco Corporate Communications head Joe Zaldarriaga na bagamat hindi pa nila naisasapinal ang ensaktong rate, “indications point to overall lower power rate this month mainly for two reasons.”

“We see both lower generation and transmission charges,” paliwanag ni Zaldarriaga.

Noong Marso, nagtaas ang Meralco ng power rate ng 2.29 sentimo kada kilowatt-hour (kWh) kaya umakyat ang overall rate sa P11.9367 per kWh mula sa P11.9168 noong Pebrero.

Ang pagtaas ng power rate noong Marso ay nagresulta ng karagdagang P5 sa total bill ng residential customers na kumokonsumo ng 200 kWh kada buwan.

“For generation charge, we see the cost of natural gas suppliers decrease partly due to lower liquefied natural gas (LNG) prices,” saad ni Zaldarriaga.

“Transmission charges¬, on the other hand, may have lower costs following the Energy Regulatory Commission’s order suspending the settlement in the reserve market that drove the significant increase in ancillary service charges in the March electricity rates,” dagdag pa niya.