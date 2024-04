Klay Thompson sablay pang-panalong tres

ABSENT si Luka Doncic (sore knee), nag-take charge si PJ Washington para gasolinahan ang Dallas Mavericks sa 108-106 win laban sa Golden State Warriors Biyernes ng gabi (Sabado ng umaga sa Maynila).

Tampok sa 32-point masterpiece ni Washington ang tiebreaking layup 4.5 seconds na lang.

Umayuda ng 26 points si Kyrie Irving sa Mavs (47-30) na kumapit sa fifth spot sa West, dalawang laro ang agwat sa seventh place.

“He was spectacular,” papuri ni Irving kay Washington, kinuha ng Dallas mula Charlotte bago ang trade deadline noong February. “You could tell it was going to be a special night just based off how he started the game.”

Tapon sa basurahan ang 28 points ni Stephen Curry huli ang tying jumper 13 seconds na lang kaya napigil ang Warriors (42-35) na maselyuhan ang isang spot sa postseason.

Dahil sa 119-104 loss ng Houston sa Miami, nagkaroon ng tsansa ang Golden State na ikahon kahit 10th place sa West. Sa halip, natagpas ang five-game road winning streak ng Warriors at kinailangan ng panalo o talo ng Rockets para hablutin ang final spot sa conference play-in.

May 16 points si Klay Thompson pero kabyos ang pampanalo sanang 3-pointer mula sa pasa ni Curry sa buzzer