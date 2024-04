Janine willing makatrabaho si Kim 

Pinalagan ng talent management ni Janine Gutierrez ang pinalulutang na isyu ng ibang tao na kinakausap diumano ng dalaga ang ilan sa production staff ng ‘ASAP Natin ‘To!’ para huwag silang pagsabayin ni Kim Chiu sa stage.

Ayon kay Leo Dominguez na manager ni Janine, ang handler ng dalaga na si Rey Lañada ang nakikipag-usap sa mga taga-‘ASAP Natin ‘To!’ at never silang nagsabi na huwag isasalang ang kanilang talent kasabay ni Kim.

Mas madalas na hosting na ang ginagawa ni Janine para sa Sunday musical variety show ng ABS-CBN at kung sakaling ia-assign daw ang dalaga para mag-interbyu kay Kim ay wala raw problema sa kampo nila.

“Wala siyang problem to work with anyone sa any project or production number kasi she is professional. Wala siyang problem with Kim.

“Kung ia-assign siya na mag-interbyu kay Kim since puro hosting nga ang ginagawa ni Janine sa show, no problem. Puwedeng-puwede,” pahayag ni Leo.

Nilinaw rin ni Leo na kahit tanungin pa ang mga bossing ng ‘ASAP Natin ‘No!’ ay wala silang ganung request.

“Hindi talaga. Saka si Janine, hinahayaan niya na ako o si Rey ang makipag-usap sa mga staff.

“Kung kilala n’yo si Janine, never niyang gagawin ang ganun,” pahayag pa ni Leo.

Umaasa ang talent management team ni Janine na matitigil na ang isyung ito.

So ayan, mismong ang manager na ni Janine ang nagsalita kaya dapat malinaw na, ha!

‘Yun na!