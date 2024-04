Goma ‘ginamit’ sa pagbebenta ng property

Nag-post si Congressman Richard Gomez sa kanyang social media accounts ng tungkol sa paggamit sa kanya sa isang ‘advertisement’.

Sabi ni Goma, “PIs let the public know that I did not authorize the use of my picture and my quote for this project.

“I hope they will stop using me for this.”

Ang quote ng actor-politician na ginamit sa ‘ad’ na tinutukoy niya ay, “IF WE

DON’T BUY IT NOW, WE’LL NOT BE ABLE TO BUY IT ANYMORE.”

May nag-advice sa comment section na dapat maningil si Goma sa panggagamit sa kanya sa ‘ad’ na iyon.

May iba rin na nagsabing dapat gawan ito ni Goma ng aksyon para matigil na dahil marami ring ibang celebrities na nagagamit sa iba pang ‘ads’ kahit hindi naman nila authorized ang mga iyon.

Like Goma, ilang celebrity na rin ang nagreklamo sa panggagamit sa kanila sa mga ‘ad’ ng iba’t ibang mga produkto.

‘Yun na! (Jun Lalin)