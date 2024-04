‘Eat Bulaga’ ‘di nagpakabog sa ‘It’s Showtime’

Hindi nagpakabog ang bonggang opening number ng ‘Eat Bulaga’ nitong Sabado sa katapat nilang ‘It’s Showtime’, ha!

Libo-libong tao sa iba’t ibang barangay ang nag-street party kasama nina Jose Manalo, Wally Bayola, at Paolo Ballesteros para i-celebrate ang ‘National Barangay Day’.

May kanya-kanyang pasabog na production number with matching costumes and props ang mga nanalong barangay sa ‘Super Special Barangay Bayanihan’ ng ‘EB’. Ito ‘yung mga barangay na napili nila sa segment nilang ‘Sugod Bahay Mga Kapatid’.

Sa studio naman, nakipag-showdown si Maine Mendoza sa Manoeuvers dancers, si Atasha Muhlach sa Universal Motion Dancers, at si Miles Ocampo ay gumiling naman kasama ang Streetboys, ang dating grupo nina Vhong Navarro at Jhong Hilario.

Sabi nga ng fans, tinapatan daw ng Streetboys sina Vhong at Jhong na dalawa sa hosts ng ‘It’s Showtime’, ha!

Pinangunahan naman nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon kasama sina Allan K, Ryzza Mae Dizon, Carren Eistrup, at Ryan Agoncillo buong Dabarkads sa pagkanta ng iconic ‘EB’ theme song.

Limang TV viewers ang nanalo ng P20,000 each at isang mamahaling motorsiklo.

Walang binago ang ‘EB’ sa kanilang show ngayong Sabado, napanood pa rin ang mga regular segments nila gaya ng ‘Sugod Bahay Mga Kapatid’, ‘Peraphy’, ‘ Gimme 5: Laro ng mga Henyo’, at ‘Dear Eat Bulaga’.

Binonggahan lang nila ang cash prizes na pinamigay sa team bahay at team online.

Dancers ng mga sikat na 90s dance groups ang naglaro sa ‘Gimme 5’ portion.

Ang Barangay Niog, Bacoor, Cavite ang nanalo ng Super Special Barangay. Nagkamit sila ng P200,000 at super celebration package.

At si Andres Muhlach ang naglaro sa segment na ‘Peraphy’ na game na game na nakipagkulitan sa hosts.

Kilig-kiligan naman si Ryzza Mae nang pinalapit siya ni Bossing Vic sa kakambal ni Atasha.

Nagba-blush si Ryzza habang kinakausap si Andres lalo na nang bineso siya ng binata.

Hirit nga ni Joey, tatlong beses daw naligo si Ryzza at nagpakulot pa ng buhok para lang sa anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez.

Sa ‘Peraphy’ segment din, nagbihis babae at kung todong naka-makeup pa sina Allan, Ryan, Paolo, Wally, at Jose. Sila ang Singing Gals na humawak ng mga cards habang naglalaro si Andres.

Samantala, inulan ng papuri at magagandang komento online ang kagwapuhan at freshness ni Andres na bagong gupit pa nang mag-guest sa ‘EB’.

Wish nga ng fans na sana ay maging permanent host na si Andres sa TV5 noontime show.