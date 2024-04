Dinumog ng mga boylet Luto ni Andrea Torres mura na, masarap pa

Dedma muna sa lalaki si Andrea Torres. Matapos nga ang saglit na relasyon nila ni Derek Ramsay, wala nang kuwentong dyowa si Andrea.

At bongga naman, dahil kahit wala siyang boylet, tutok naman siya sa mga bagay na ikauunlad ng kanyang pagkatao, at ng kanyang bulsa.

Ang bongga ni Andrea na pinasok na rin ang negosyo na matagal na niyang bet na bet, ang pagkain. Aba, sa unang araw pa lang, dumog agad ang mga faney sa restoran niya, ang ‘Kusina ni Andeng’, na isang fried noodle with toppings.

Ang dami na rin talagang follower ni Andrea, at aligaga nga sila sa pagtikim ng luto ni Andrea.

Si Andrea nga mismo ang nagsi-serve sa mga customer niya. At lahat sila ay may libreng pa-video at pa-selfie, ha!

Mukhang promising ang naisip na negosyo ni Andrea, dahil bukod sa mura na, masarap pa, sabi ng mga fan niya.

At siyempre, jackpot ang mga boylet sa kanya, dahil malaya nilang nasisilayan ang alindog, kaseksihan ni Andrea, ha! Anyway, si Andrea nga ang isa sa pinaka-pinapantasya ng mga kalalakihan sa kasalukuyan.

Kabogera oh! (Dondon Sermino)