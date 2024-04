‘Di naman sumalang sa ‘EXpecially for You’: Kim ‘pinaasa’ Madlang People

Nagsimula na ngang umere ang ‘It’s Showtime’ sa Channel 7 ng GMA Network.

Opening pa lang ng ay binonggahan na ng mga host na sina Anne Curtis, Vhong Navarro, Karylle, Kim Chiu (na nag-acrobat dance), Ogie Alcasid, Jhong Hilario, Darren, Jugs Jugueta, Teddy Corpuz, Ryan Bang, Ion Perez, Jackie Gonzaga, at Cianne Dominguez ang kanilang mga prod number para sa unang araw nila sa Channel 7.

Gaya ng inaasahan, isang unkabogable birthday performance ang ibinigay ni Vice Ganda sa mga Kapamilya at Kapuso viewers kung saan naging highlight ang pag-upo niya sa logo ng GMA sa taas ng Kapuso building.

Sa kanyang monologue na bahagi ng kanyang performance ay nagbigay siya ng inspirational message.

“Nandidito ako dahil nangarap ako. Kumilos ako. Nanalig ako. Natalo, nanalo, natalo, at muling nanalo,” sey niya.

Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kanyang mga basher na pinatamaan niya sa kanyang monologue.

“At masakit man sa kalooban ng ilan, hanggang ngayon, nananalo pa rin ako. Bwak, bwak, bwak, bwak, bwak.”

Ang mga Kapuso stars na sina Gabbi Garcia, Glaiza de Castro, Mikee Quintos, Jhake Vargas, Nadine Samonte, Mark Bautista, Christian Bautista, Chanty, Sanya Lopez, at Jillian Ward naman ang nakisaya at nakipaglaro kasama ng mga ‘It’s Showtime’ hosts sa segment na ‘Karaokids’.

Naging magka-partner naman sina Jillian at Darren sa nasabing segment kaya tinukso sila ni Vice dahil parehas maganda ang skin na para raw mga Koreans.

Binulgar ni Darren na single siya ngayon nang matanong siya ni Vice kung may dyowa ba siya.

Nagulat naman ang viewers nang sumalang bilang searcher sa ‘EXpecially for You’ si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee kung saan katulong niya sa paghahanap ng makaka-date ang kanyang inang si Melanie Marquez.

Inakala rin kasi ng Madlang People na ang mga bida ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ na sina Kim at Paulo Avelino ang sasalang sa dating game segment dahil ilang araw bago ang contract signing sa pagitan ng ABS-CBN Studios at GMA Network ay sinabi ni Kim na sila ni Paulo ang sasalang sa birthday episode ni Vice.

Sabi tuloy ng iba, ‘pinaasa’ lang ni Kim ang Madlang People, ha!

Samantala, marami namang naging chika si Michelle kaya naging interesting ang nasabing segment.

Last year pa raw siya na nanliligaw pero basted daw siya, dahil biro niya na ang tinutukoy niyang nililigawan niya ay ang Miss Universe crown.

Rebelasyon din ni Michelle ang mga na-experience niya sa kanyang mga past relationship.

Una nga riyan ay ang ex-boyfriend niyang nakitira sa kanyang bahay ng three weeks kung saan nalaman niyang ginagamit lang pala nito ang place niya para makipag-Facetime sa babae nito.

Ang masakit pa raw ay alam ng mga dati niyang kaibigan na may nilalandi babae.

Huli raw niyang relasyon ay ang tanging boyfriend niya na pinakilala niya sa kanyang magulang dahil inakala niya na ito na ang kanyang ‘endgame’ pero hindi raw nito naiintindihan ang kanyang trabaho bilang artista at ang nagsisimula niyang career noon bilang isang beauty queen.

Hindi rin daw nito naitindihan ang kissing scene ni Michelle sa mga proyekto niya at dumating pa sa point na muntik pa raw nitong suntukin ang kanyang on-screen partner.

Sa bandang huli raw ay mas pinili niya ang kanyang career kaysa pag-ibig na para sa kanyang inang si Melanie ay tamang desisyon.

Ang chinito content creator na si Kevin, GMA Sports reporter na si Martin Javier, at ang Cebuano lawyer na si Oliver ang mga naging searchees sa segment na iyon.

Sa bandang huli mas pinili ni Michelle si Oliver na siya ring bet ni Melanie.

Bonggels!